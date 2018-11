Juventus-Spal top e flop, le pagelle: Douglas Costa ritrova i binari, Alex Sandro nella versione più matura, Cuadrado al piccolo trotto, Felipe e Fares al tappeto

Senza sbavature e senza strafare, la Juventus si libera per 2-0 della Spal all’Allianz Stadium e può tornare a proiettarsi sul capitolo Champions League. Troppo tenera la resistenza dei ferraresi, praticamente mai insidiosi.

Juventus-Spal: promossi Douglas Costa, Alex Sandro, Mandzukic

DOUGLAS COSTA – Se a settembre l’Espresso verdeoro era deragliato contro il Sassuolo, a novembre non sta ancora viaggiando ad alta velocità. Ma l’idea di aver imboccato di nuovo i binari giusti l’ha decisamente data…

ALEX SANDRO – Nel nuovo formato: più solido, più maturo, più compatto. Più. Anche contro un avversario tutt’altro che banale come Lazzari. Sarà mica un caso che Allegri, in stagione, non si privi praticamente mai di lui…

MANDZUKIC – Impreziosisce la sua prima volta da capitano della Juventus con la rete che fa scorrere i titoli di coda sulla partita. Premio ad una carriera in bianconero… tutt’altro che conclusa.

Juventus-Spal: bocciati Felipe, Cuadrado, Fares

FELIPE – Con le gomme a terra. Come il suo sedere in occasione del gol di Ronaldo che sblocca ed indirizza inesorabilmente la partita…

CUADRADO – Al piccolo trotto senza mai galoppare. Trotterella qua e là, ma non incide mai per davvero e non brucia l’erba sotto i suoi piedi come nei giorni migliori.

FARES – In ritardo, in affanno, in difficoltà. Estrema sintesi di una prova che si annunciava complessa e si è rivelata ancor più severa.

@DanieleGalosso