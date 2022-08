Juventus, summit di mercato con Pimenta: si è parlato di Kean e Pellegrini. Le ultime

Calciomercato Juventus: summit con Pimenta, che cura gli interessi di Kean e Luca Pellegrini. Le ultime

Nella giornata di ieri è andato in scena un summit di mercato alla Continassa tra i vertici della Juventus e Rafaela Pimenta, che cura gli interessi tra gli altri di Moise Kean e Luca Pellegrini.

Inevitabilmente, come precisato da Tuttosport, si è parlato del futuro dei due calciatori bianconeri. L’attaccante sarebbe stato ceduto volentieri dai bianconeri in questa sessione, ma la sua situazione (deve prima essere riscattato per poi proseguire con la cessione) ha complicato i piani della Juve). Il terzino invece potrebbe ancora lasciare Torino per un club di Serie A.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24