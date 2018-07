Juventus, Szczesny: «Perin forte, ma mi sento avanti per la maglia da titolare»

Il portiere polacco della Juventus, Wojciech Szczesny, impegnato con la squadra nella tournée americana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SkySport

Mentre la dirigenza della Juventus lavora sul fronte calciomercato in trattative bollenti come quella riguardante lo scambio Higuain-Caldara-Bonucci-con il Milan, la squadra si prepara in vista della prossima gara. I bianconeri, difatti, sfideranno nella notte italiana tra mercoledì e giovedì ad Atlanta in amichevole la selezione dei migliori giocatori della MLS, la MLS All Stars. Direttamente dalla tournée americana oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport il portiere bianconero, Wojciech Szczesny.

L’estremo difensore polacco, individuato come l’erede di Gianluigi Buffon, ha parlato dell’arrivo di Mattia Perin alla Juve affermando: «È davvero importante che sia arrivato un altro portiere forte come Mattia, che considero il giovane italiano più forte nel ruolo. Per il momento penso di essere leggermente più avvantaggiato io per la maglia di titolare, ma lui è veramente bravissimo». Szczesny ha poi espresso il proprio parere sull’arrivo di Cristiano Ronaldo spiegando che è stato un acquisto importantissimo, ma il punto di forza della Juventus è sempre stato il gruppo. Infine l’estremo difensore ha ammesso di essere rimasto deluso dal risultato al Mondiale con la sua Polonia eliminata ai gironi, ma adesso bisogna ripartire: «Il calcio è bello anche per questo, perché si riparte subito».