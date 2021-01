Juventus, tentativo per Zirkzee e Piccoli: il retroscena sui bianconeri

La Juventus ha sondato il terreno per Zirkzee, prima del passaggio del talento olandese al Parma, e per Piccoli dell’Atalanta. Il retroscena di mercato

Come ribadito da Paratici più volte la Juventus potrebbe anche non intervenire sul mercato per rinforzare il proprio attacco con una quarta punta.

Secondo Sky Sport i bianconeri negli ultimi giorni hanno valutato anche i profili di Roberto Piccoli, in prestito allo Spezia dall’Atalanta, e di Joshua Zirkze del Bayern Monaco ma ora destinato al Parma. Discorsi mai diventati concreti perché i bianconeri sembrerebbero intenzionati a dare spazio e fiducia a Kulusevski.