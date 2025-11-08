Juventus Torino, Graziani carica il derby: «Ecco come deve giocare il Toro. Ai ragazzi ho detto di far questo. Tifo per loro»

Juventus Torino, l’ex bandiera granata parala alla Gazzetta dello Sport in vista del derby della Mole di questo pomeriggio

In vista del derby della Mole di oggi, Ciccio Graziani, storico ex attaccante del Torino e campione del mondo nel 1982, ha ripercorso un ricordo legato alla vigilia di un derby che il Torino pareggiò 1-1 contro la Juventus. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Graziani ha riproposto il suo discorso motivazionale, che aveva rivolto alla squadra granata in quel match. Il consiglio di Graziani rimane valido anche oggi: affrontare la sfida con un atteggiamento di grinta e determinazione.

SUL DISCORSO AI GIOCATORI DEL TORINO – «Ho detto ai ragazzi ‘fate come noi: all’inizio della partita e del secondo tempo fatevi trovare nel sottopassaggio prima di loro’ – è un segnale, è un modo per dire loro ‘vedete? Siamo qui. Giochiamola, vi stiamo aspettando’».

SUL CARATTERE DA METTERE IN CAMPO – «Dall’approccio di carattere – sai che tecnicamente sono più forti ma puoi sopperire, come facevano noi, con la grinta, la determinazione, l’attenzione, il furore, il sacrificio. Il derby è una pagina del tutto diversa, è una partita a sé. Questa è la partita».

SUGLI ATTACCANTI E L’UOMO DERBY – «Tifo per gli attaccanti, spero che uno tra Cholito e Adams la butti dentro e ci faccia festeggiare».