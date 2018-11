Nel corso dell’allenamento in vista della sfida Champions contro il Valencia, Cristiano Ronaldo ha stupito con le sue giocate – VIDEO

Sorrisi, scherzi e tanto divertimento. E’ questo quello che si è visto oggi pomeriggio durante l’allenamento della Juventus della vigilia della sfida Champions contro il Valencia.

Nel corso dell’allenamento allo Training Center della Continassa, Ronaldo ha stupito tutti con un proprio show personale. Cristiano infatti, non solo ha riso e scherzato con i membri dello staff tecnico e della sua squadra, ma ha anche mostrato le sue prodezze col pallone. Cr7 è andato a prendersi la palla per poi calciarla al volo con colpo ad effetto. Tutto di esterno, classe e divertimento. Il suo tentativo è andato a buon fine e la palla è andata ad insaccarsi in rete. La reazione di Ronaldo è stata poi epica: una corsa a braccia alzate verso il cielo mentre si dirige dai suoi compagni di squadra. Il tutto dimostra come il clima in vista del Valencia sia decisamente tranquillo e sereno.