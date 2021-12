Juventus, Virdis: «Dybala, Morata e Kean non bastano...»

L’ex bianconero Virdis ha parlato della prima parte di stagione della Juventus di Allegri

Pietro Paolo Virdis, ex calciatore della Juventus, in una intervista a JuventusNews24 ha parlato della prima parte di stagione della squadra bianconera tra alti e bassi.

Riuscirà la Juve a centrare la prossima Champions? Per lo Scudetto invece l’Inter è irraggiungibile?

«Senza dubbio l’Inter di Inzaghi è al momento la squadra favorita per lo Scudetto. Ha cambiato poco e gestisce bene la rosa. In più sta avendo pochi infortuni rispetto alle altre rivali, che è fondamentale nel corso della stagione. La Juventus di Allegri è in crescita e dopo gli ultimi risultati ha possibilità di aggancio alla zona Champions League».

Bastano Dybala, Morata e Kean per sostituire Ronaldo? Molti si interrogano sul rinnovo di Dybala: merita tale investitura?

«No, solo Dybala, Morata e Kean non bastano per colmare il vuoto di gol lasciato da un attaccante come Cristiano Ronaldo. Sul rinnovo di Dybala, sicuramente è un talento indiscusso, ma si tratta comunque di una decisione difficile da parte della società bianconera».

