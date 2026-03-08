Juventus, novità importanti su Vlahovic e Milik dopo l’allenamento odierno. Cos’è accaduto alla Continassa

Juventus, gli aggiornamenti su Vlahovic e Milik dopo l’allenamento di oggi. Cos’è successo alla Continassa verso il match con l’Udinese

Il campionato non concede soste prolungate, ma le buone notizie aiutano a lavorare con maggiore serenità. La seduta di allenamento mattutina odierna della Juventus ha visto come protagonisti principali i giocatori rimasti a riposo o non impiegati dal primo minuto nell’ultima sfida interna vinta contro il Pisa. L’attenzione dello staff medico e tecnico si è concentrata in particolar modo sul costante monitoraggio delle condizioni fisiche degli elementi in fase di guarigione, registrando dei significativi passi in avanti per le fondamentali rotazioni offensive del gruppo.

Rientri cruciali: Vlahovic e Milik tornano a disposizione

La notizia principale e più attesa dai tifosi riguarda infatti il rientro in gruppo di due attesissimi attaccanti. Sia Dusan Vlahovic, sia Arkadiusz Milik, hanno infatti regolarmente svolto e portato a termine l’intera seduta di allenamento insieme al resto dei compagni che non sono scesi sul prato verde nel weekend.

Questa evidente e confortante accelerazione nel loro percorso di recupero clinico risulta assolutamente fondamentale per garantire nuove, fresche e preziose opzioni tattiche al reparto avanzato della squadra.

Il premio della sosta: due giorni di riposo per ricaricare le batterie

Per ricaricare adeguatamente le energie fisiche e mentali dopo le intense fatiche del fine settimana agonistico appena trascorso, Luciano Spalletti ha deciso di premiare i suoi ragazzi. L’allenatore ha infatti scelto di concedere due intere giornate di riposo completo a tutto l’organico.

La squadra non si allenerà dunque domani e dopodomani, potendo godere di un breve ma fondamentale periodo di stacco. Il nuovo ritrovo ai cancelli della Continassa è stato fissato per mercoledì per riprendere gli allenamenti a pieno regime a metà settimana. All’orizzonte c’è infatti già l’insidiosa trasferta sul difficile campo dell’Udinese, in programma per sabato, dove servirà la migliore condizione possibile per portare a casa i tre punti.