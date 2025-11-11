Juventus Women, Canzi: «Sappiamo di poter fare punti in qualsiasi momento come abbiamo dimostrato con la prestazione di Monaco»

Le dichiarazioni di Max Canzi, allenatore della Juventus Women, alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid

Alla vigilia della sfida di Women’s Champions League contro l’Atletico Madrid, l’allenatore della Juventus Women, Max Canzi, ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole:

WALTI E VANGSGAARD – «Stanno bene, si sono allenate ed è già il secondo allenamento. Arrivano da un periodo di inattività ma sono disponibili. Vedremo se inizieranno o subentreranno».

PARTITA IMPORTANTE – «Per entrambe le squadre si gioca per fare i punti, i sorteggi sono stati fatti a fasce e quindi per logica questa è una partita da vincere. Ma sappiamo di poter fare punti in qualsiasi momento come abbiamo dimostrato con la grande prestazione di Monaco. Andiamo sempre alla ricerca di punti e della vittoria. È il giro di boa ma man mano che si va avanti il peso specifico dei punti è sempre più alto».

MEGLIO IN CHAMPIONS? – «Abbiamo fatto in una competizione cinque partite e in un’altra due. Sono numeri troppo piccoli per dare statistiche. Ora pensiamo alla Champions, siamo contenti delle prestazioni e non dei punti. Nell’ultima partita c’è stato un finale discusso. Abbiamo fatto una richiesta ufficiale di spiegazioni, ci auguriamo che le cose vadano meglio da adesso in poi».

