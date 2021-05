Juventus Women, Guarino: «Futuro? Non so assolutamente nulla»

Juventus Women, Guarino sul futuro: «Leggo le cose dai giornali». Le dichiarazioni della coach bianconera

Intervenuta ai microfoni di JuventusNews24.com dopo la partita scudetto con il Napoli, Rita Guarino è parsa ancora una volta stupita di fronte alle voci che la vorrebbero lontana da Torino nella prossima stagione: «Ad oggi non so assolutamente nulla, apprendo queste notizie come voi dai giornali». Di lei si è parlato in ottica Nazionale in caso di mancato rinnovo di Milena Bertolini.

Soltanto lo scorso 4 febbraio la coach bianconera ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus Women fino al 2022.