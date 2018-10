Juventus-Young Boys: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Champions League 2018/2019

Juventus-Young Boys, 2ª giornata gruppo H Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tornano le emozioni della Champions League nell’insolito orario delle 18.55. La Juventus, orfana dello squalificato Cristiano Ronaldo (un solo turno di squalifica dopo la ‘spettinata’ a Murillo contro il Valencia) scenderà in campo per sfidare gli svizzeri dello Young Boys proverà a centrare la seconda vittoria in altrettante partite, per presentarsi alla sfida con lo United a punteggio pieno. Allegri recupera Khedira ma dovrà fare a meno di De Sciglio, Spinazzola e Douglas Costa (naturalmente out anche Ronaldo).

Juventus-Young Boys: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18.55

Juventus-Young Boys: formazioni ufficiali

Juventus-Young Boys: probabili formazioni e pre-partita

Allegri dovrebbe cambiare modulo e dovrebbe affidarsi al 3-5-2 o al 3-4-2-1. Chiellini riposerà , come annunciato dallo stesso allenatore, e in difesa dovrebbe esserci spazio per Barzagli, Bonucci e Benatia. Panchina iniziale anche per Cancelo, sostituito da Cuadrado. In avanti, senza Ronaldo, spazio a Bernardeschi, Dybala e Mandzukic. Seoane dovrebbe mandare in campo i suoi con il consueto 4-4-2 con l’ex Palermo von Bergen al centro della difesa, con Sow e Sanogo a fare da diga in mezzo e con la coppia d’attacco Assalé-Hoarau, quest’ultimo ex PSG.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Matuidi, Bentancur, Bernardeschi, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic. A disposizione: Perin, Chiellni, Pjanic, Khedira, Cancelo, Emre Can, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Schick, Von Bergen, Camara, Benito; Fassnacht, Sow, Sanogo, Sulejmani; Assalé, Hoarau. A disposizione: Wolfi, Lauper, Garcia, Bertone, Aebischer, Nsame, Ngamaleu. Allenatore: Gerardo Seoane.

Juventus-Young Boys Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Young Boys sarà trasmessa a partire dalle ore 18.55 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.