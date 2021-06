Kalajdzic: «L'Austria deve essere orgogliosa di noi. Sul gol...»

Sasa Kalajdzic è il giocatore che ha spezzato l’imbattibilità della porta azzurra, mettendo a rischio la qualificazione dell’Italia ai quarti

Sasa Kalajdzic è uno dei giocatori che più ha impressionato ieri, colui che ha tenuto a galla l’Austria negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare.

Intervistato da ORF, ha commentato così, a caldo, l’eliminazione della sua squadra da Euro 2020: «Penso che il nostro paese possa essere orgoglioso di quanto abbiamo fatto, la partita è stata decisa da piccole cose, episodi. Ho fatto un bel gol, credo che la mia testa non sia mai stata così vicino al suolo come in quel momento».