Kane rompe il silenzio: «Mai rifiutato di allenarmi, torno domani»

Harry Kane rompe il silenzio e spiega la situazione che sta vivendo al Tottenham: le dichiarazioni dell’attaccante inglese

«Sono quasi dieci anni che ho fatto il mio debutto con gli Spurs. Per ognuno di questi anni, voi – i tifosi – mi avete mostrato supporto totale e amore. Per questo leggere alcuni commenti mi ha fatto male, si è messa in discussione la mia professionalità. Non voglio andare nella specifico della situazione, io voglio chiarire che mai e poi mai mi sono rifiutato di allenarmi. Io ritornerò domani al Tottenham, come da programma. Non farò nulla che metta a repentaglio la mia relazione con i tisi che mi hanno dato incrollabile supporto nel mio periodo al Tottenham. E’ stato sempre così, come oggi».