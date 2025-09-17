Karamoh, nuova avventura per l’ex Torino: si trasferisce lì a parametro zero. L’esterno francese si lascia alle spalle l’esperienza in Serie A

Una nuova avventura, un’occasione d’oro per il rilancio definitivo. Yann Karamoh è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, lasciandosi alle spalle l’Italia per abbracciare il calcio portoghese. L’attaccante francese, classe 1998, riparte da una delle piazze più prestigiose d’Europa: il Porto.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’operazione è ormai ai dettagli. Il giocatore si trova già in Portogallo per sostenere le visite mediche di rito che precederanno la firma sul suo nuovo contratto con i Dragões. Si tratta di un trasferimento a parametro zero, reso possibile dal fatto che Karamoh si era svincolato dal Torino al termine della scorsa stagione, alla naturale scadenza del suo accordo con il club granata.

Si chiude così la sua lunga parentesi in Serie A, un percorso caratterizzato da grandi aspettative e da un talento cristallino mostrato però solo a sprazzi. Dopo l’esplosione in Francia con il Caen, era stato l’Inter a portarlo in Italia, ma è con le maglie di Parma e soprattutto Torino che ha trovato maggiore continuità. Con la squadra granata, l’attaccante ha vissuto un’esperienza agrodolce: in totale ha collezionato 65 presenze, mettendo a segno 5 reti. Numeri che raccontano una storia di alti e bassi, in cui alle sue indubbie qualità tecniche, come la velocità e il dribbling, non è sempre seguita la necessaria concretezza sotto porta.

Ora, a 27 anni, arriva la chiamata del Porto, un club da sempre abile a valorizzare e rivitalizzare talenti in cerca della consacrazione definitiva. Per Karamoh rappresenta la grande opportunità di misurarsi in un nuovo campionato e, potenzialmente, sul palcoscenico della Champions League, trovando finalmente quella continuità di rendimento che potrebbe far sbocciare definitivamente il suo potenziale. La firma è attesa nelle prossime ore, per un’avventura che promette scintille.