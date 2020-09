Rick Karsdorp dovrà attendere ancora qualche giorno prima di vestire la maglia del Genoa: la Roma ha bisogno di lui

Rick Karsdorp è sempre più vicino al Genoa, ma il suo trasferimento dovrà attendere ancora qualche giorno.

Come riportato da gazzetta.it, la Roma ha bisogno del terzino olandese in vista dell’esordio in Serie A contro l’Hellas Verona per sostituire Bruno Peres. Nessuna preoccupazione, ma solamente un leggero ritardo.