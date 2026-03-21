Kayode e Zaniolo, Gattuso finisce sotto accusa: la Nazionale è già un caso

Il ct ha diramato la lista dei convocati ma scoppia la polemica: a dare linfa alle critiche le assenze di Kayode e Zaniolo

Il dado è tratto. Dopo un’attesa spasmodica, il ct Gattuso ha diramato ieri la lista dei convocati per i playoff contro l’Irlanda del Nord. Una lista con qualche sorpresa come la presenza di Federico Chiesa, chiamato nuovamente in Nazionale nonostante il poco impiego al Liverpool.

Una scelta dovuta all’esperienza dell’ex Juventus che è abituato ad appuntamenti importanti e già conosce il clima azzurro. Ci sarà anche il debuttante Palestra, ma tra le sorprese figura anche Coppola, difensore ex Verona attualmente al Paris FC. Una lista che vede qualche assenza che sta facendo discutere: non ci sono Bernardeschi, ad esempio, ma anche Zaniolo, protagonisti di un buon campionato con Bologna e Udinese.

Proprio la non convocazione dell’ex Roma fa discutere, così come quella del terzino del Bratford Kayode: apprezzano in ottica mercato anche da Inter e Juventus, il 22enne non è stato convocato neanche con l’Under 21, finendo per alzare una polemica sui social.

Gattuso nel mirino: tutta colpa di Zaniolo

Molti tifosi su X stanno criticando alcune delle scelte del commissario tecnico Rino Gattuso e il motivo è da ricercare proprio nell’assenza di Kayode e Zaniolo soprattutto.

Kayode non convocato in Nazionale (Instagram michael Kayode) – Calcionews24.com

Così si può leggere un utente che scrive: “Buongiorno, Spinazzola e Chiesa dentro. Kayode, Bernardeschi e Zaniolo fuori. Convocazioni di difficile comprensione”. Per l’esterno del Brantford la critica nasce anche per la mancata convocazione nell’Under 21: “Sì Kayode non convocato da Gattuso ma qui si sorvola sul fatto che non l’ha chiamato neanche Baldini in U21, ripetutamente per altro. In una finestra dove gli interpreti si chiamano Mannini (Juve Stabia) e Favasuli (Catanzaro). Livelli di incomprensibilità estremi“.

Il 22enne è quello che riceve i maggiori apprezzamenti, complice un’ottima stagione disputata da titolare inamovibile in un campionato difficile come la Premier League: “Kayode, titolare con buone prestazioni al Brentford – scrive un altro utente – , non solo non è stato convocato da Gattuso in Nazionale maggiore, ma non è stato convocato neanche da Baldini in Under 21. Quanto accaduto non ha una spiegazione razionale, voglio pensare che ci siano motivi extra-calcistici perché sicuramente l’Italia non è assolutamente nella situazione di potersi permettere di non convocare Kayode”.

Il coro di critiche è quasi unanime e, come detto, tira in ballo anche Zaniolo: “Non portarlo agli spareggi è un errore” si legge ancora su X e si rimarca l’assist effettuato in Genoa-Udinese proprio ieri sera. Polemiche inevitabili, ma ora tocca al campo: il giudizio inappellabile lo darà, come al solito, il terreno di gioco.