Kean lascia la Fiorentina? Spunta una destinazione clamorosa per l’attaccante. È una precisa richiesta di questo allenatore!

Il calciomercato internazionale si accende improvvisamente sull’asse tra la Saudi Pro League e l’Italia, con un possibile valzer di punte che coinvolge nomi pesanti. L’Al Hilal ha messo nel mirino un nuovo obiettivo per l’attacco. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il club di Riad sta valutando seriamente l’ingaggio di Moise Kean. Tuttavia, l’operazione è legata a doppio filo a un’uscita illustre: quella di Marcos Leonardo.

Il domino: Marcos Leonardo verso l’addio

La condizione necessaria per sbloccare l’entrata è la partenza dell’ex talento del Santos e del Benfica. Marcos Leonardo potrebbe lasciare l’Arabia Saudita in queste ultime battute di mercato. La sua uscita libererebbe non solo risorse economiche, ma soprattutto uno slot fondamentale per i giocatori stranieri nella rosa, permettendo alla dirigenza di accontentare le richieste del proprio allenatore.

La richiesta di Simone Inzaghi: serve fisicità

Il nome di Moise Kean non è casuale, ma è una precisa indicazione di Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino avrebbe individuato nell’attaccante italiano il profilo ideale per il suo scacchiere tattico. Inzaghi vede in Kean l’uomo giusto. L’attaccante della Nazionale azzurra rappresenterebbe un’alternativa tattica diversa rispetto al più brevilineo Marcos Leonardo.

Giorni decisivi

La trattativa è ancora in fase embrionale e dipende, come detto, dalle uscite. Ma l’interesse è concreto: se l’Al Hilal riuscirà a piazzare il brasiliano, l’assalto a Moise Kean partirà immediatamente. L’Italia osserva, con la Fiorentina (attuale club di Kean) spettatrice interessata di questo intreccio internazionale.

