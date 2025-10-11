Kean, il centravanti scrive la storia dell'Italia: 4° azzurro a compiere quell'impresa! I numeri - Calcio News 24

Kean nella storia: è il quarto italiano a segnare in quattro gare consecutive di qualificazione ai Mondiali

Moise Kean continua a scrivere il suo nome nella storia del calcio italiano. Secondo i dati forniti da Opta, l’attaccante classe 2000 è diventato il quarto giocatore nella storia della Nazionale italiana a segnare in almeno quattro partite consecutive di qualificazioni ai Mondiali. Un traguardo importante che conferma il valore e il potenziale di un calciatore che, nonostante alti e bassi a livello di club, ha sempre risposto presente quando chiamato a vestire la maglia azzurra.

Prima di Kean, solo tre autentiche leggende del calcio italiano erano riuscite a raggiungere questo traguardo: Luigi Riva, autore di 5 gol tra il 1968 e il 1972; Roberto Bettega, che ha segnato in quattro partite consecutive tra il 1976 e il 1977; e Filippo Inzaghi, protagonista nelle qualificazioni del 2000-2001. Ora, anche il nome di Kean entra di diritto in questa ristretta élite.

Un dato che assume ancora più valore se si considera la giovane età dell’attaccante e il percorso non sempre lineare della sua carriera. Dopo l’exploit con la Juventus a soli 16 anni, Kean ha vissuto esperienze altalenanti, tra Premier League e Serie A, ma ogni volta che ha indossato la maglia della Nazionale ha mostrato grande determinazione e senso del gol.

Il ct Spalletti, che ha puntato su di lui nelle ultime uscite dell’Italia, sembra voler dare continuità al progetto tecnico che vede Kean al centro dell’attacco azzurro. La fiducia del tecnico e i numeri lo premiano: quattro gol in quattro partite di qualificazione non sono casuali, ma il segnale di una maturazione che potrebbe finalmente esplodere anche a livello di club.

Il futuro di Kean resta al centro delle discussioni anche in ottica mercato. Diverse squadre europee e italiane seguono con attenzione le sue prestazioni, soprattutto in vista della prossima finestra di trasferimenti. Se continuerà su questa strada, l’attaccante potrebbe diventare uno dei protagonisti della Nazionale anche nei prossimi Europei e Mondiali, portando con sé l’esperienza accumulata finora e una fame di gol che sembra tornata a livelli altissimi.

Con questo record, Kean non solo entra nella storia azzurra, ma rilancia anche le sue ambizioni personali, dimostrando di essere pronto per il grande salto definitivo.

