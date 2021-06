Kean: «Insulti razzisti a Cagliari? Vi spiego la mia reazione»

Moise Kean ha parlato dei cori razzisti ricevuti a Cagliari nel 2019: le dichiarazioni dell’ex Juventus

Era il 2 aprile 2019 quando la Juventus vittoriosa a Cagliari anche grazie alla rete di Moise Kean che si sfogò per gli insulti razzisti ricevuti durante la gara. Kean, nello speciale UEFA sul razzismo, parla con Paul Pogba di quell’episodio.

«Era una partita in trasferta, a Cagliari. Iniziamo a giocare e si inizia a sentire “Uh uh uh” che in Italia si fa per imitare la scimmia. Mi sono detto: “Devo fare qualcosa, devo segnare un gol”. Cross di Bentancur e segno. Vado davanti ai tifosi e apro le braccia per dire: “Io sono così, sono nero, sono quello che sono”».