Transfermarkt ha stilato una lista dei calciatori più preziosi con zero minuti giocati, nella classifica ben 3 “italiani”

Il noto portale calcistico è ormai noto per stilare classifiche interessanti riguardanti il calcio giocato. E nella giornata di oggi, Transfermarkt ha pubblicato la top 10 dei calciatori più preziosi, ma con 0 minuti giocati fino a questo momento. La piattaforma online ha provato ad inserirli in una formazione tipo, in un 4-2-3-1 che vede in difesa ben due calciatori dei Reds quali Clyne e Moreno rispettivamente sulla fascia sinistra e destra. Complessivamente i due difensori valgono 30 milioni di euro. A completare il reparto difensivo, sempre due calciatori della Premier: Andreas Christensen del Chelsea e Caglar Soyuncu del Leicester City. Il primo è stato ha un valore di mercato pari a 40 milioni, mentre il secondo a 18, ma finora nessun minuto giocato nelle rispettive squadre.

A centrocampo, nella mediana a due, troviamo sempre due calciatori targati Premier League che risulta essere il campionato più spendaccione in Europa. Parliamo di Danny Drinkwater del Chelsea, dal valore di 20 milioni, e Fabinho del Liverpool che ha un valore altissimo: 45 milioni di euro. Nel reparto d’attacco son presenti ben 3 calciatori che giocano nel campionato di Serie A: Joao Mario, Moise Keane, e Ante Coric. Il primo gioca nell’Inter e ha attualmente una valutazione pari a 20 milioni, il secondo è nel club bianconero ma, pur avendo un valore di 12 milioni, non ha ancora trovato il campo. Il terzo, Ante Coric, gioca attualmente nella Roma, ma per lui 0 minuti giocati. A concludere il reparto d’attacco è Cesc Fabregas del Chelsea con 30 milioni.