Kean: «La Juventus non teme nessuno. PSG? Ora mi sento a casa»

Moise Kean, attaccante della Juventus, ha parlato al termine del match di Champions League vinto contro il Malmoe

Moise Kean, attaccante della Juventus, ha parlato al termine del match di Champions League vinto contro il Malmoe. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

PRIMO POSTO – «È una grandissima soddisfazione passare il turno. Questo ci dà una motivazione per lavorare di più e arrivare pronti per le finali».

CHI TEMERE AL SORTEGGIO – «La Juve non teme nessuno. Siamo una grande squadra, quello che troviamo ci facciamo trovare pronti. Psg? Ora gioco qua, mi sento a casa».

PREMIO DI MIGLIORE IN CAMPO – «Questo è un inizio, una grandissima motivazione per lavorare di più e dare di più per la squadra».