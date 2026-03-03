Kean svela: «Andremo al Mondiale, siamo un grande gruppo! Gattuso ci fa impazzire ma è uno vero, daremo tutto per lui»

Kean, attaccante della Fiorentina e dell’Italia, ha parlato così di Gattuso e della possibilità di andare ai Mondiali 2026

A margine di un recente evento tenutosi a Milano, le luci si sono accese sul futuro dell’Italia. A prendere la parola è stato Moise Kean. L’attaccante ha affrontato temi cruciali, dal sogno della qualificazione ai prossimi Mondiali fino al rapporto speciale nato con il nuovo commissario tecnico.

Il richiamo delle origini e il sogno iridato

Tra i sorrisi scambiati con i giovani tifosi presenti all’evento, Kean ha voluto prima di tutto ricordare le proprie radici, sottolineando come la purezza del calcio nasca dalla strada: “I primi calci sono i più divertenti e i più emozionanti. È davvero una cosa bella essere in mezzo a questi ragazzi”.

Il focus si è poi spostato sugli impegni internazionali. Alla domanda su quanto lo emozioni vestire la maglia azzurra e sulla speranza di trascinare il Paese alla Coppa del Mondo a suon di gol, il centravanti viola ha mostrato grande sicurezza: “Speriamo. Indossare la maglia dell’Italia è sempre un’emozione grande. Vogliamo tutti andare al Mondiale e ce la faremo, perché siamo un grande gruppo”.

L’impatto di Gattuso: “È un uomo vero”

La vera scossa per la squadra sembra essere arrivata dalla nuova guida tecnica. Kean ha speso parole di profonda stima per Gennaro Gattuso.

Interpellato sulla proverbiale severità dell’allenatore calabrese, spesso descritto dai media come un “martello”, l’attaccante ha chiarito le dinamiche interne: “Non è un martello, è una persona giusta. Dice sempre quello che pensa veramente, e questo ci dà una carica incredibile, ci fa impazzire. È uno vero. Può darci l’impatto giusto, daremo tutto per lui in campo”.

Un gruppo di amici per ridare fiducia ai tifosi

In chiusura, Kean ha lanciato un messaggio di speranza rivolto a tutto il popolo italiano. Il segreto di questa nuova Nazionale, secondo la punta, risiede nella totale coesione emotiva: “Siamo tutti uniti, tutti compatti, ci vogliamo tutti bene. Era esattamente di questo che avevamo bisogno: di avere un gruppo di amici ancor prima che di compagni”.