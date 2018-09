Keita Baldé in gol per il Senegal nella gara di qualificazione alla Coppa d’Africa giocata in Madagascar, una partita però segnata da una tragedia: calca allo stadio, almeno un morto

Keita Baldé in gol per il suo Senegal nella gara di qualificazione alla Coppa D’Africa giocata in Madagascar. L’attaccante dell’Inter è andato a segno al 62′ per il momentaneo 1-2 (la gara è poi finita sul 2-2) in una partita, quella giocata allo stadio municipale Mahamasina di Antananarivo, anticipata da una tragedia: come riportato da Sportmediaset, diverse ore prima del fischio d’inizio lo stadio traboccava già di tifosi e all’esterno si è generata una spaventosa calca nella quale sono rimaste schiacciate diverse persone; da lì la una fuga di massa per un bilancio attuale di un morto e 37 feriti. La partita, che poi si è poi svolta poi regolarmente, ha visto in campo, oltre a Keita, anche gli altri ‘italiani’ Alfred Gomis e Kalidou Koulibaly.