Kessié, che bagarre per il possibile ritorno in Serie A dell’ivoriano! Si inserisce anche la Juventus: ecco tutti i club interessati all’ex Milan

La Juventus continua a guardare al centrocampo in vista del mercato estivo e tra i nomi seguiti con maggiore attenzione torna quello di Franck Kessié, mediano ivoriano classe 1996 oggi all’Al Ahli. A rilanciare lo scenario è Tuttosport, che racconta di un giocatore attratto dall’idea di tornare protagonista in Serie A dopo l’esperienza in Arabia Saudita. Secondo il quotidiano torinese, l’ex Milan proverebbe una forte nostalgia per il calcio italiano e starebbe valutando con attenzione l’ipotesi di lasciare il club saudita, nonostante sul tavolo ci sia anche la possibilità di discutere un rinnovo. Al momento, però, non risultano accordi definitivi o trattative già avanzate: la situazione viene descritta come concreta sul piano dell’interesse, ma ancora tutta da sviluppare.

Il contatto con l’agente e il nodo economico da sciogliere

Sempre secondo Tuttosport, a fine gennaio ci sarebbe stato a Torino un incontro tra la dirigenza bianconera e George Atangana, agente del centrocampista, per capire la fattibilità dell’operazione. È questo il dettaglio che rafforza la pista Juve, più strutturata rispetto a un semplice sondaggio superficiale. Il grande ostacolo resta però economico. Kessié percepisce oggi circa 14 milioni di euro a stagione in Arabia Saudita, una cifra fuori portata per i club italiani. Proprio per questo, il quotidiano ipotizza una proposta bianconera basata su un contratto biennale da circa 5 milioni annui più bonus, formula che potrebbe riaprire davvero il discorso solo in caso di forte disponibilità del giocatore a ridurre le proprie pretese.

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Roma e Inter sullo sfondo, ma la Juve appare avanti

La Juventus viene descritta come il club attualmente più avanti sul giocatore, anche se la concorrenza non manca. La Roma di Gian Piero Gasperini, allenatore che lo aveva lanciato all’Atalanta, resta una possibilità concreta, mentre sullo sfondo viene citata anche l’Inter. Tuttavia, il quotidiano sottolinea come la Vecchia Signora abbia mosso passi più chiari e più tempestivi. Un ruolo decisivo, in tutto questo, lo avrà la qualificazione alla prossima Champions League: per i bianconeri il quarto posto non vale solo prestigio sportivo, ma anche la possibilità di costruire operazioni economicamente pesanti come questa. Oggi la pista Kessié-Juve non è ancora una trattativa chiusa, ma è una delle più forti tra quelle emerse attorno al centrocampo bianconero.