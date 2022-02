Kessie Barcellona, in Spagna sicuri: trattativa in fase avanzata

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La trattativa tra il Barcellona e Kessie sarebbe in fase avanzata, così l’ivoriano lascerebbe il Milan a parametro zero

Stando a quanto affermato da Mundo Deportivo il Barcellona sarebbe in trattative avanzate con Kessie per tesserarlo a zero in estate.

Il centrocampista del Milan ha richieste alte e tante offerte ma il Barça lavora da mesi al suo ingaggio ed è fiducioso di arrivare a una fumata bianca.

