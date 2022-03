Kessie in dubbio per un affaticamento: pronto Brahim Diaz

Dubbio di formazione per Pioli a poche ore dalla sfida tra Milan ed Empoli: aperto il ballottaggio tra Kessie e Brahim Diaz

Stefano Pioli deve sciogliere un importante dubbio per la sfida di questa sera contro l’Empoli. Come riferito da Sky Sport infatti, a causa di un affaticamento accusato nella rifinitura di ieri, Frank Kessié è in dubbio per la sfida ai toscani.

In caso di forfait è pronto Brahim Diaz: Pioli scioglierà il dubbio solo a pochi minuti dall’inizio del match.