Khephren Thuram: «Benzema? In Arabia sta bene, ma se vuole venire siamo contenti! Vi spiego l’esultanza con David»

Il centrocampista della Juventus, Khephren Thuram, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Napoli

Khephren Thuram ha parlato a Sky Sport nel post partita di Juventus Napoli.

PAROLE – «È una vittoria molto importante, di squadra. Abbiamo giocato bene soffrendo quando era necessario. Siamo cresciuti, abbiamo giocato meglio dell’andata. Speriamo di crescere ancora. Telefonata a Benzema visto che non arriva En-Nesyri? Penso stia bene in Arabia, ma se vuole venire saremmo contenti (ride ndr) L’esultanza? Ci siamo bevuti un caffè».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano