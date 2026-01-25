Connect with us

Hanno Detto

Khephren Thuram: «Benzema? In Arabia sta bene, ma se vuole venire siamo contenti! Vi spiego l’esultanza con David»

Published

1 ora ago

on

By

Thuram

Il centrocampista della Juventus, Khephren Thuram, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Napoli

Khephren Thuram ha parlato a Sky Sport nel post partita di Juventus Napoli.

PAROLE«È una vittoria molto importante, di squadra. Abbiamo giocato bene soffrendo quando era necessario. Siamo cresciuti, abbiamo giocato meglio dell’andata. Speriamo di crescere ancora. Telefonata a Benzema visto che non arriva En-Nesyri? Penso stia bene in Arabia, ma se vuole venire saremmo contenti (ride ndr) L’esultanza? Ci siamo bevuti un caffè».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero11 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto5 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...
Change privacy settings
×