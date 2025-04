Kings League, parla Caputo: «Mi sto divertendo tantissimo. Se arriveranno altri ex giocatori si può alzare ancora il livello del gioco»

Kings League, l’ex attaccante Francesco Caputo: «Se arriveranno altri ex giocatori si può alzare ancora il livello del gioco». Le parole

L’ex giocatore e attaccante di Empoli e Sampdoria, Francesco Caputo, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss su diversi temi. Ecco le sue parole sulla nuova avventura in Kings League. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Mi hanno coinvolto e mi sto divertendo tantissimo, mancano un paio di partite alla fine della regular season e poi capiremo come proseguirà il percorso, ma è un bel progetto. Un format completamente diverso dal calcio che conosciamo, il risultato è sempre in bilico perché ci sono tante regole e situazioni che ti rendono sempre vivo. Anche i tempi sono inferiori e non ci si ferma mai, quindi è molto spettacolare. Da dentro è un’opportunità, e se in futuro arriveranno altri ex calciatori si può innalzare ancora il livello del gioco».