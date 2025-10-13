La Kings League sbarca su DAZN: spettacolo e calcio innovativo in streaming

La Kings League approda su DAZN: il calcio del futuro tra show e innovazione. Tutti i dettagli qui

La rivoluzione calcistica firmata Gerard Piqué continua a crescere e ad allargare i propri confini. La Kings League, il torneo di calcio a 7 che ha già conquistato milioni di appassionati in Spagna grazie al suo mix di sport, spettacolo e regole fuori dagli schemi, sarà trasmessa ufficialmente su DAZN.

L’annuncio è arrivato durante l’evento di presentazione della nuova stagione, il cosiddetto “Unboxing”, che ha svelato novità e sorprese per i fan. Un passo importante che segna l’ingresso del format in una piattaforma globale, pronta a portare le partite a un pubblico sempre più vasto.

Un format che rompe le regole

La Kings League non è un torneo come gli altri:

partite veloci e ricche di colpi di scena,

regole speciali che cambiano il ritmo del gioco,

protagonisti che spaziano da ex calciatori a streamer e influencer, capaci di attrarre un pubblico giovane e digitale.

Il risultato è un prodotto che unisce il fascino del calcio tradizionale all’energia dei social, trasformando ogni match in un evento virale.

L’espansione internazionale

Dopo il boom in Spagna, la Kings League ha già dato vita a spin-off come la Queens League (versione femminile) e la Kings League Américas, confermando la volontà di diventare un fenomeno globale. L’accordo con DAZN rappresenta un ulteriore trampolino di lancio, portando il torneo nelle case di milioni di abbonati in tutto il mondo.

Un matrimonio perfetto

Per DAZN, l’arrivo della Kings League significa arricchire il proprio palinsesto con un contenuto giovane, dinamico e perfettamente in linea con le nuove modalità di fruizione sportiva. Per la Kings League, invece, è l’occasione di consolidarsi non solo come fenomeno social, ma anche come prodotto televisivo e mediatico di primo piano.