Kirovski Milan, addio imminente per il dirigente rossonero? Le ultime sul suo futuro con il club meneghino

Kirovski Milan, il dirigente americano, voluto fortemente da Ibrahimovic, potrebbe dire addio ai rossoneri nel giro di davvero poco tempo.

Il futuro di Kirovski al Milan è oggi più incerto che mai. Jovan Kirovski, dirigente statunitense arrivato in rossonero su forte indicazione di Zlatan Ibrahimović, vede il proprio contratto avvicinarsi alla scadenza di giugno senza che il club abbia avviato alcun passo concreto per un rinnovo. Anzi, le trattative per la permanenza sono state ufficialmente congelate dalla società, segnale evidente di come il bilancio della sua prima stagione non abbia convinto la dirigenza.

Arrivato nel luglio 2024 come Sport Development Director, Kirovski ha ricevuto l’incarico di guidare e strutturare il progetto Milan Futuro, la seconda squadra rossonera iscritta per la prima volta al campionato di Serie C. L’obiettivo era chiaro: creare un ponte diretto tra Primavera e Prima Squadra, evitando l’abuso dei prestiti e offrendo ai giovani più promettenti — come Francesco Camarda — un contesto competitivo interno e sotto il pieno controllo del club.

Il progetto, però, non ha mantenuto le aspettative. I risultati ottenuti dal Milan Futuro sono stati nettamente inferiori alle previsioni e hanno generato forti perplessità all’interno dell’ambiente rossonero. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, le valutazioni interne relative al lavoro svolto da Kirovski sarebbero state “molto negative”. Una definizione che pesa come un macigno sul bilancio complessivo della sua gestione.

Nei piani iniziali, la dirigenza aveva manifestato l’intenzione di garantire continuità al progetto, ritenendo Kirovski la figura ideale per guidare la crescita della seconda squadra nel medio-lungo periodo. Tuttavia, l’evoluzione della stagione ha portato a un cambio di posizione drastico. Il Milan Futuro, infatti, non solo non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, ma ha concluso l’annata nel peggior modo possibile: la retrocessione, maturata al termine dei play-out di Serie C. Un epilogo che ha inevitabilmente spinto il club a riconsiderare l’intero progetto e soprattutto il ruolo di Kirovski al suo interno.

A questo punto, il dossier Kirovski Milan sarà riesaminato nelle prossime settimane. La società dovrà decidere se procedere con un licenziamento anticipato oppure se lasciar semplicemente scadere il contratto a giugno, senza rinnovo. Una scelta non semplice, perché riguarda un progetto nato con grandi ambizioni ma subito entrato in crisi. Ciò che è certo è che il Milan dovrà stabilire quanto prima quale direzione imprimere al futuro della sua seconda squadra dopo una stagione caratterizzata da risultati deludenti e da un impatto dirigenziale ben lontano dalle aspettative iniziali.