Klinsmann dopo il 4-0 col Bayern: «Non abbattiamoci» – VIDEO

Jurgen Klinsmann ha parlato in conferenza stampa dopo il duro ko inflitto dal Bayern Monaco all’Herta Berlino

Jurgen Klinsmann si aspettava tutt’altro esordio sulla panchina dell’Herta Berlino. Un 4-0 nettissimo subito da parte del Bayern Monaco che non ha avuto pietà degli avversari. Questo il commento dell’ex ct della Germania.

«Ovviamente i giocatori non sono felici in questo momento, ma negli spogliatoi gli ho detto immediatamente di non essere frustrati, può capitare di perdere, soprattutto con queste squadre».