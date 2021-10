Klopp: «Atletico Madrid? Mi piace uno stile differente di calcio»

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atletico Madrid

ELIMINAZIONE CONTRO L’ATLETICO MADRID – «Ero arrabbiato e deluso per molte cose. Ma abbiamo giocato contro una squadra piena di giocatori di classe mondiale che si è difesa al meglio. Simeone ha fatto tutto giusto, è campione di Spagna e sa come gestire il gruppo, che lotta fino alla morte. Non posso che rispettarlo».

SIMEONE – «Mi piace uno stile differente di calcio. Certamente quello dell’Atlético è vincente, ha cambiato anche modulo e riportato a casa dei giocatori. Hanno una chiara impronta di squadra e possono vincere nuovamente il campionato».