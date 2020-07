Klopp e i cooling break: «Finalmente, sono vent’anni che li chiedo» – VIDEO

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato dell’inserimento nelle partite del cooling break

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa dell’inserimento nelle partite del cooling break: la pausa per far bere e rifiatare le squadre a metà di ogni tempo.

«È come un time out. Sono vent’anni che lo chiedo. Nessuno mi ha mai ascoltato, ma ora abbiamo il cooling break. Lo apprezzo molto. Certo l’Inghilterra non è un posto dove hai bisogno di fermarti per bere così spesso, specialmente a nordovest o nordest. Ma credo sia molto importante che accada».