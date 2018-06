La Roma elogia Monchi su Twitter, ma nel post c’è un mistero: i social media manager hanno annunciato l’arrivo di Kluivert?

La Roma si diverte sui social e riempie di dubbi i tifosi. L’ultimo post dell’account inglese della Roma – una vera fucina di foto divertenti e meme di ogni tipo – elogia Monchi, che al 10 giugno ha già chiuso tre acquisti e spera di farne un quarto a breve. Il post è una foto stilizzata del ds assieme a Ante Coric, Bryan Cristante e Ivan Marcano, tre affari ufficiali a mercato ancora chiuso. C’è anche un altro giocatore, la cui immagine è sfumata e il cui volto è coperto da una emoji di un animale. I tifosi non riescono a capire se sia un indizio, ma tutto fa pensare a Justin Kluivert.

Il giovane olandese piace moltissimo alla Roma, vuole andare in giallorosso e i capitolini sono a un passo dal chiudere l’operazione con l’Ajax. Il giocatore coperto dall’emoji indossa la maglia della Roma e un guanto nero, in più è in una posa che pare un’esultanza e indica verso l’alto. Sui social si sono accorti di una recente esultanza di Kluivert, in cui il giocatore ha proprio un guanto nero e indica nella stessa direzione, solo che ha indosso la divisa dell’Ajax. La Roma potrebbe aver preannunciato l’acquisto dell’attaccante, bisogna restare in campana.