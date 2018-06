Tra portieri brasiliani c’è feeling: secondo Taffarel Alisson non vuole andare via dalla Roma, ecco le ultime news di mercato

Che ne sarà di Alisson? Lo dice Taffarel, ex portiere del Brasile e molto vicino all’attuale numero uno della Roma. Secondo Taffarel il romanista non partirà, lo ha rivelato oggi pomeriggio in diretta radiofonica. Si è parlato tanto del futuro del portiere, perché molte squadre importanti (tipo il Real Madrid) hanno messo gli occhi su Alisson e la Roma rischia di veder partire un giocatore decisivo. Ma attenzione alla volontà del calciatore, il perché lo spiega proprio Taffarel.

«Non ho mai visto un portiere così bello e che gioca così bene. Anche nella Roma è arrivato il suo momento, è un portiere che dà tranquillità. La sua grande forza, oltre alle doti tecniche, è la mentalità. Le voci di un trasferimento sono rumors, lui sta bene alla Roma. Non so cosa succederà, ma mi ha detto che sarebbe contento di rimanere a Roma. Secondo me è tra i primi al mondo» ha detto a Tele Radio Stereo l’ex portiere di Parma e Reggiana. Alisson ha preso il posto di Taffarel in nazionale e spera di fare come il collega nel 1994, quando alzò la Coppa del Mondo a Pasadena.