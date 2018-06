Stando alle voci provenienti dall’Inghilterra, il domani calcistico di Alisson Becker non sarà con i colori dei reds addosso

Fino a ieri si facevano i nomi di tre top club europei interessati alle prestazioni di Alisson, estremo difensore in forza alla Roma: Real Madrid, Chelsea a Liverpool. Le dimissioni di Zinedine Zidane hanno reso la posizione di Keylor Navas meno salda e spinto i galacticos a guardarsi intorno, in attesa dell’ufficialità del nuovo allenatore. Il ciclo di Thibaut Courtois con i blues è terminato, così come quello di Karius al Liverpool, per evidenti motivi diversi.

I tabloid inglesi, Telegraph e Daily Star, però stamane sono di tutt’altro avviso sul tema e scrivono che il Liverpool avrebbe rinunciato a negoziare con la Roma per il cartellino di Alisson Becker. Motivo? Il prezzo, ritenuto troppo elevato. Se in Italia si parlava di 60 milioni, Oltremanica sono convinti che Monchi tratti per non meno di 75. E che addirittura i reds stiano pensando di provare a rilanciare Loris Karius, nonostante gli erroracci di cui si rese protagonista nella finale di Champions League persa contro il Real Madrid. Al momento, quindi, in attesa magari di inserimenti di altri top club, restano soltanto i blancos ed il Chelsea in corsa per quello che sarebbe uno tra i colpi di mercato più importanti dell’estate.