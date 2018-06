Alisson, non solo Real: in arrivo l’offerta del Chelsea

Il portiere della Roma, Alisson, è nel mirino del Real Madrid ma domani arriverà un’offerta importante del Chelsea

La Roma può perdere Alisson, uno dei suoi punti di forza. Il portiere classe ’92 ha disputato una grandissima stagione, affermandosi ad altissimi livelli. L’estremo difensore della Roma è nel mirino del Real Madrid ma attenzione al Chelsea. Anche i Blues sono sulle tracce del portiere brasiliano che potrebbe lasciare la Roma. Il Chelsea non ha raggiunto l’accordo con Thibaut Courtois per il rinnovo del contratto e sta pensando di cedere il portiere belga per puntare sul collega romanista.

La Roma può cedere Alisson ma solo con l’offerta giusta. I giallorossi non hanno bisogno, a differenza degli scorsi anni, di piazzare numerosi colpi in uscita ma ogni giocatore ha un prezzo e di fronte a un’offerta veramente irrinunciabile sarebbero pronti a prendere in considerazione l’idea di cedere Alisson. Il Real valuta ma il Chelsea è pronto a irrompere nella corsa con un’offerta importante. Domani un intermediario volerà a Londra per capire le intenzioni dei Blues. La Roma vuole 80-90 milioni e il Chelsea ci proverà ma la Roma è pronta a reagire raddoppiando l’ingaggio all’estremo difensore perché, se non dovesse arrivare l’offerta irrinunciabile, Alisson resterà alla Roma.