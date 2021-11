Koke: «Ibra o Giroud? Non so chi è più forte ma noi sappiamo difenderci»

Koke ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid Milan, Koke ha presentato il match di Champions League, soffermandosi sui temi principali della gara. Le sue dichiarazioni riprese da TMW.

PARTITA – «Abbiamo la fiducia che se lavoreremo tutti uniti potremo vincere la partita, questa è la chiave per uscire dal girone della morte. Domani abbiamo una finale, dobbiamo pensarla soltanto così».

MOMENTO – «Mi sento come un giocatore che deve essere tranquillo, aiutare la squadra. Siamo un gruppo, dobbiamo giocare come tali e aiutarci gli uni con gli altri. Non importa chi va in campo dall’inizio e chi no».

IBRAHIMOVIC O GIROUD – «Non so chi è più forte dei due. Sono giocatori con molta esperienza, fondamentali per il gruppo. Noi sappiamo come dobbiamo difendere».