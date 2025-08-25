Kolo Muani Juventus, c’è il piano del club bianconero: cosa può succedere negli ultimi giorni di calciomercato! I dettagli

Kolo Muani Juventus, c’è il piano dei bianconeri: ecco cosa può succedere negli ultimi giorni di calciomercato! Le ultimissime

Il futuro dell’attacco della Juventus continua a essere uno dei temi più caldi del mercato estivo. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti su Sky Sport, la dirigenza bianconera ha scelto di puntare con forza su Randal Kolo Muani, attaccante francese classe 1998, attualmente in forza al Paris Saint-Germain. La trattativa con il club parigino è in corso, e il giocatore ha già espresso la volontà di trasferirsi a Torino.

Kolo Muani alla Juventus: obiettivo prioritario

La Juventus ha presentato un’offerta da 55 milioni di euro, ritenuta congrua dalla società, ma il PSG continua a chiedere una cifra superiore. Nonostante le difficoltà, la volontà del club torinese è chiara: portare Kolo Muani alla corte di Igor Tudor, nuovo allenatore bianconero, noto per il suo approccio tattico aggressivo e per la valorizzazione dei giovani talenti.

Marchetti ha sottolineato come l’operazione non sia legata alla possibile uscita di Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000, al centro di numerose voci di mercato. «La Juve vuole Kolo Muani indipendentemente da Vlahovic. Se il serbo parte, meglio, ma anche in caso di permanenza l’obiettivo resta lo stesso», ha dichiarato il giornalista.

Un attacco ricco di soluzioni per Tudor

L’idea di affiancare Kolo Muani a Jonathan David, attaccante canadese del Lille, e a Kenan Yildiz, giovane talento turco classe 2005 già in orbita prima squadra, entusiasma Tudor. Il tecnico croato avrebbe così a disposizione un reparto offensivo dinamico, versatile e con caratteristiche complementari.

La strategia della Juventus è chiara: costruire un attacco moderno e competitivo, capace di affrontare le sfide della nuova stagione con ambizione. L’arrivo di Kolo Muani rappresenterebbe un investimento importante, ma anche un segnale forte della volontà del club di tornare protagonista in Italia e in Europa.

Con la trattativa in pieno svolgimento e l’interesse del giocatore già manifestato, la Juventus spinge per chiudere l’operazione. L’inserimento di Kolo Muani nel progetto tecnico di Tudor potrebbe rappresentare una svolta decisiva per il reparto offensivo bianconero, a prescindere dal futuro di Vlahovic.