Koopmeiners: «L’Atalanta è il club giusto per me. Ecco cosa mi ha detto De Roon»

Teun Koopmeiners ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali dell’Atalanta, queste le sue parole.

VOGLIA DI INIZIARE QUESTA AVVENTURA – «Da 1 a 10? Dieci, Sono davvero entusiasta. Sono davvero felice di essere finalmente qui, non vedo l’ora di iniziare».

COLORI NERAZZURRI – «Mi piace come gioca la squadra. Penso sia il club giusto per me. Il modo in cui attacca, in cui gioca la partita. Mi piacciono molto anche la squadra e i giocatori, quindi sono davvero entusiasta. Poi la città mi è subito piaciuta molto».

DE ROON – «Mi ha raccontato molte cose del club, dei giocatori e dell’allenatore. Ma mi ha parlato anche della città e del Paese, mi ha fatto sentire subito il benvenuto. Ho iniziato anche a prendere lezioni di italiano».

KOOPMEINERS – «Un centrocampista a cui piace il calcio offensivo. Mi piace aiutare la squadra e anche difensivamente voglio lavorare sodo».