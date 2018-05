I nerazzurri cercano nuovi colpi in mezzo al campo. Calciomercato Inter: idee Mateo Kovacic e Filip Benkovic. Le ultimissime notizie

Doppio colpo croato per l’Inter? I nerazzurri pensano già alla prossima stagione e nei prossimi giorni depositeranno in Lega i contratti di Stefan de Vrij e Kwadwo Asamoah, due calciatori ingaggiati a parametro zero. L’Inter pensa anche a nuovi importanti colpi ma molto dipenderà dalla qualificazione alla Champions League. Secondo Il Corriere dello Sport, i nerazzurri cercano un rinforzo importante in mezzo al campo e pensano a un grande ex, Mateo Kovacic. Il centrocampista classe 1994, sotto contratto fino a giugno 2021 coni Real Madrid ha una valutazione che supera i 30 milioni di euro ma può essere una buona idea per aumentare la qualità in mediana.

I due club avrebbero già fissato un appuntamento per parlare del possibile ritorno di Kovacic in nerazzurro. Il centrocampista ha sempre parlato bene del club interista e non ha mai escluso un ritorno. Spalletti avrebbe chiesto ai propri dirigenti uno sforzo per riportare il centrocampista croato a San Siro. L’Inter pensa anche a un altro giovane croato, vale a dire Filip Benkovic, difensore croato classe 1997 sempre in forza alla Dinamo Zagabria. I nerazzurri lo seguono da tempo, è considerato uno dei migliori giovani in Europa nel suo ruolo e i nerazzurri hanno fatto un tentativo per lui nelle ultime ore, un tentativo andato a vuoto. La Dinamo chiede tanto ma l’Inter non molla e presto tornerà alla carica.