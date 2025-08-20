 Krstovic-Atalanta, ecco l'arrivo del centravanti nerazzurro all'Habilita per le visite mediche - VIDEO - Calcio News 24
Atalanta News

Krstovic-Atalanta, ecco l’arrivo del centravanti nerazzurro all’Habilita per le visite mediche – VIDEO

krstovic atalanta

Krstovic-Atalanta, l’arrivo all’Habilita di Krstovic per quanto riguarda l’ultima parte delle visite mediche

Krstovic è pronto ad ultimare l’ultima parte delle visite mediche con l’Atalanta: giocatore prelevato dal Lecce per 25 milioni di euro.

Ecco il giocatore all’Habilita presso lo stadio con tanto di “La Maglia Sudata sempre! Forza Atalanta!”

