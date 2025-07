Krstovic, indizio social sulla nuova squadra: si allena con la maglia di quella squadra

Indizio social di Nikola Krstovic sulla nuova squadra del centravanti del Lecce: si allena con la maglia di quella squadra

Nikola Krstovic è uno dei nomi caldi del mercato estivo. Il centravanti montenegrino del Lecce, autore di una stagione da 11 gol e 5 assist in 37 presenze in Serie A, è entrato nel mirino di diverse squadre, tra cui la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di rinforzi offensivi per il suo 3-4-3.

A riaccendere le voci su un possibile trasferimento nella Capitale è stato un dettaglio social: nelle storie Instagram pubblicate dalla sorella Nela, si vede Krstovic allenarsi in palestra in vista della nuova stagione… indossando una maglia della Roma. Un’immagine che non è sfuggita ai tifosi, diventata subito virale e letta come un possibile segnale sul futuro del numero 9.

Intanto, dal fronte Lecce, arrivano parole che lasciano aperto più di uno spiraglio. Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del club salentino, ha parlato così della situazione legata ad alcuni dei giocatori più rappresentativi: «Abbiamo chiuso un ciclo. Parlo di Falcone, Baschirotto, Ramadani e Krstovic, che ci hanno dato tanto. Sono calciatori che potrebbero avere il desiderio di migliorarsi dopo quanto fatto qui. Noi dobbiamo tener conto delle loro volontà. Ma possiamo sostituirli solo quando vanno via. Questo rende più difficile muoverci sul mercato».

La posizione del Lecce è chiara: nessuna cessione sarà anticipata senza garanzie, ma l’eventuale partenza di Krstovic viene considerata possibile, se non probabile. E la Roma resta vigile, pronta a inserirsi se si aprisse uno spiraglio concreto.

Con Gasperini alla guida e l’attacco da rifondare, Krstovic potrebbe essere il profilo giusto per un reparto in cerca di nuova linfa. E quella maglietta indossata in palestra potrebbe non essere stata solo una coincidenza.