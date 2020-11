Kumbulla positivo al Coronavirus: il messaggio del difensore – FOTO

Marash Kumbulla è risultato positivo al Coronvirus: è il sesto caso in casa Roma dopo quelli di Santon, Fazio, Pellegrini, Boer e Dzeko

Dopo Lorenzo Pellegrini, Federico Fazio, Davide Santon, Pietro Boer ed Edin Dzeko anche Marash Kumbulla è risultato positivo al Coronavirus. Lo stesso difensore lo ha annunciato tramite un post su Instagram.

«Ciao a tutti! Dall’ultimo tampone effettuato sono risultato positivo al Covid-19, ma per fortuna sto bene e non ho sintomi. Nessuno può dirsi totalmente al riparo da questo virus, vorrei quindi sensibilizzare tutti voi ad evitare comportamenti che potrebbero mettere in pericolo la vostra salute e quella degli altri. Un saluto a tutti i tifosi e un pensiero d’affetto a tutte le persone che stanno attraversando un momento difficile. Ci rivedremo presto in campo!».