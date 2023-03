Kvaratskhelia voto 8 – «Gol alla Maradona»

Kvaratskhelia mette d’accordo tutti i quotidiani sulla votazione e la prestazione, Spalletti ‘scomoda’ pure Maradona

Kvaratskhelia mette d’accordo tutti i quotidiani sulla votazione e la prestazione, Spalletti ‘scomoda’ pure Maradona. Un «gol alla Maradona» il commento del tecnico del Napoli in conferenza e i giornali rincarano la dose.

Sulla Gazzetta dello Sport il voto è altissimo, un 8 che gli vale la palma di migliore in campo: «Difficile trovare aggettivi per questo ragazzo georgiano che è l’essenza del calcio. Numeri di alta classe e un altro di quei gol che vedremo e rivedremo per apprezzarne sino in fondo la bellezza».