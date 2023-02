La Champions League resta su Amazon fino al 2027

Amazon Prime Video ha comunicato ufficialmente di aver acquistato i diritti della Champions League fino al 2027

Amazon Prime Video ha ufficialmente rinnovato il contratto per la trasmissione della Champions League in Italia fino al 2027. La piattaforma continuerà ad offrire la miglior partita del mercoledì in esclusiva.

Dal 2024 l’offerta includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi alle semifinali. Dalla stagione 2024/25, la UEFA Champions League passerà dal formato attuale a 36 club partecipanti.