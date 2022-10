La classifica dei migliori allenatori: 10 italiani in top 50

La classifica dei migliori allenatori di Four Four Two: dieci italiani in top 50, addirittura tre nelle prime cinque posizioni

La scuola italiana degli allenatori non passa di moda: secondo la classifica della rivista Four Four Two, tra i 50 migliori tecnici del mondo 10 sono italiani e non solo: in top 5 sono 3. Di seguito la lista della prestigiosa rivista inglese.

1 Pep Guardiola

2 Carlo Ancelotti

3 Jurgen Klopp

4 Antonio Conte

5 Stefano Pioli

6 Mikel Arteta

7 Thomas Tuchel

8 Graham Potter

9 Julian Nagelsmann

10 Diego Simeone

11 Hans-Dieter Flick

12 Christophe Galtier

13 Eddie Howe

14 Xavi

15 Erik Ten Hag

16 Lionel Scaloni

17 Christian Streich

18 Roberto Mancini

19 Urs Fischer

20 Unai Emery

21. Oliver Glasner

22. Mauricio Pochettino

23. Gian Piero Gasperini

24. Arne Slot

25. David Moyes

26. Abel Ferreira

27. Luciano Spalletti

28. Julen Lopetegui

29. Kasper Hjulmand

30. Ange Postecoglou

31. Marcelo Gallardo

32. Tite

33. Patrick Vieira

34. Luis Enrique

35. José Mourinho

36. Ivan Juric

37. Thomas Frank

38. Regis Le Bris

39. Marco Silva

40. Simone Inzaghi

41. Roberto De Zerbi

42. Igor Tudor

43. Lucien Favre

44. Giovanni van Bronckhorst

45. Paulo Fonseca

46. Vincenzo Italiano

47. Jesse Marsch

48. Marco Rose

49. Maurizio Sarri

50. Gareth Southgate