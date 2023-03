La Curva Sud del Milan alza la voce: «Forse non è chiaro che la qualificazione Champions non è un opzione…»

Luca Lucci, responsabile della Curva Sud del Milan, ha parlato sul propri profili social cercando di dare una scossa ai rossoneri

PAROLE – «Forse non è chiaro che la qualificazione Champions non è un opzione… Due settimane di stop per ritrovarsi definitivamente, siamo anche stufi di assistere a certe prestazioni… il Milan deve essere il Milan sempre come la curva è sempre la curva che si giochi con la prima o con l’ultima della classe! Basta distrazioni basta sprechi! Forza lotta, Avanti!».