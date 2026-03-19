La Figc non ha altra scelta: ufficiale, rinviate le partite di campionato

Il weekend di campionato cambia volto. La Federcalcio, infatti, ha reso noto di aver apportato alcune modifiche al programma delle partite che avrebbero dovuto disputarsi in questo fine settimana.

Il motivo è da ricercarsi nella contemporaneità con il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia in programma domenica e lunedì. Un appuntamento che ha avuto una inattesa ripercussione anche per le partite di calcio: l’assenza di arbitri. L’AIA di Trento, infatti, ha avvertito la Figc locale delle problematiche che avrebbero potuto presentarsi per le partite di questo weekend: molti direttori di gara, soprattutto quelli più giovani, potevano non essere disponibili perché impiegati come scrutatori ai seggi.

Da qui la necessità da parte del Comitato Figc di Trento di mettere mano al calendario e riprogrammare le partite della settima giornata del campionato di Promozione. Una scelta dettata da una necessità che sposta alcune partite al venerdì ed altre al martedì – a seggi chiusi – con soltanto poche partite che per forza di cose si disputeranno domenica pomeriggio.

Si tratta delle gare delle squadre impegnate nella Coppa Dao e che hanno alcuni calciatori impegnati con il Torneo delle Regioni con la Rappresentativa provinciale.

Cambia il calendario del campionato Promozione Trento: il nuovo programma

Ecco allora che venerdì saranno in programma tre partite: alle 20 la capolista Anaune Val di Son ospiterà il Molvenospor, mentre alle 20.30 ci sarà il fischio d’inizio di Rotaliana-Nago Torbole e Setteaurense-Avio Calcio.

Domenica, invece, in programma soltanto due partite, entrambe con inizio alle 15: Arco 1895-Borgo e Calisio Calcio-Alense. Il grosso del programma, invece, di disputerà martedì sera: alle ore 20 appuntamento con Garibaldina-Dro Cavedine e Vipo Trento-Aquila Trento, mentre alle 20.30 il match tra Altavalsugana e Athesis Calcio. Queste partite si disputeranno all’inizio della prossima settimana, con il campionato che proseguirà regolarmente il prossimo fine settimana (al contrario del campionato di Serie A che lascerà spazio alla Nazionale) e si fermerà nel weekend di Pasqua.