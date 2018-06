La Fiorentina si assicura il giovane portiere del Tolosa, Lafont: le cifre

La Fiorentina ha praticamente chiuso la trattativa con il Tolosa per il giovane portiere Alban Lafont, a breve l’ufficialità.

La Fiorentina ha finalmente trovato il sostituto di Marco Sportiello, rientrato all’Atalanta dopo il prestito. Il nome per la porta è quello di Alban Lafont, giovane estremo difensore del Tolosa, il cui talento ha affascinato diversi club. Il portiere francese, classe 1999, è stato difatti considerato il secondo miglior giovane portiere d’Europa, dietro solo a Gianluigi Donnarumma del Milan. La Fiorentina è da tempo sulle tracce di Lafont, ma oggi è arrivata la conferma della chiusura della trattativa che porterà il giovane portiere a Firenze e 8,5 milioni di euro nelle casse del club francese. Manca solo l’ufficialità, ma Lafont potrebbe sbarcare in Italia già nel corso dei prossimi giorni per firmare un contratto che lo legherà ai Viola fino al 2023.